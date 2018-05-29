Сургутяне взяли три «золота» на марафоне в честь Всемирного дня бега

В открытом чемпионате и первенстве Югры по лёгкой атлетике приняли участие 122 человека. Центральным его событием стал забег на 42 километра 195 метров: на эту дистанцию вышли 26 стайеров старше 18 лет.

26 мая на территории сургутской спортивной базы «Снежинка» собрались жители не только Сургута, но и Нижневартовска, Нефтеюганска, Пойковского, Лангепаса, Покачей, Ханты-Мансийска, Ноябрьска, Тобольска, Лянтора и Радужного, а также Тобольска, Нового Уренгоя и Нефтекамска. Все они решили ударить двадцатым, юбилейным сургутским марафоном по гиподинамии: традиционно именно так в Югре отмечают Всемирный день бега.

Из десяти марафонцев, представлявших Сургут, семеро заняли призовые места в своих возрастных подгруппах. Третье место у Сергея Короткова. «Золото» добыли Светлана Соколова и Александр Сизов, а также Виктор Федотов, единственный участник возрастной категории 70 – 74 года, который выступал за спортивный клуб «Барс». Его одноклубник Михаил Черемных добавил в копилку своеобразной сборной города «серебро», как и Айгуль Каримова и Илья Пайгельдин – самый молодой из марафонцев, студент Сургутского политехнического колледжа и воспитанник военно-патриотического клуба СПК «РОСиЧ».

- Это первый мой марафон на такую длинную дистанцию, больше 10 км я ещё не преодолевал, – поделился своими впечатлениями Илья, как только финишировал. – Решил поучаствовать, чтобы проверить свои силы. По-настоящему трудно было последние пять кругов, так что понадобились навыки, полученные за годы тренировок в «РОСиЧе». В итоге пробежал дистанцию за три часа, 19 минут и 55 секунд.

На 20 минут больше результат у его одноклубника Дениса Климовича, ставшего пятым. На старт столь «взрослого» забега «росичи» СПК отважились выйти впервые в истории клуба.

- Такая дистанция требует очень длительной и очень серьёзной подготовки, – отмечает руководитель ВПК СПК «РОСиЧ» Галина Угарова. – А в наших климатических условиях тренироваться очень мало возможностей, если, конечно, не заниматься лыжным спортом. А наш клуб специализируется на военно-прикладных видах, поэтому я очень горжусь нашими марафонцами. Ещё семеро «росичей» бегут сегодня пятикилометровую дистанцию, в основном это первокурсники СПК.

Четверо из этой «великолепной семерки» стали призёрами. Первое место среди 18-20-летних занял Иван Свиридов, а в возрастной категории 15-17 лет «золото» у «росичей» Александра Щитова и Виктории Выприцкой, второй результат у Александра Бородича. А вот Андриану Сопочину не хватило 14 секунд до пьедестала, он стал четвертым.

- Участвовать в таких забегах очень полезно, – считает Андриан. – Это помогает сохранять форму. Например, сейчас мы готовимся к окружным соревнованиям, и сегодняшний забег – отличная тренировка.

И ещё сорок медалей завоевали на пятикилометровой дистанции сургутяне: среди них воспитанники СП СШОР «Кедр», представители лечебно-диагностического центра «Наджа», ОАО «Сургутнефтегаз», СК «Барс», учащиеся лицея №3 и обычные горожане, любящие спорт и подвижный образ жизни. Причём, что называется, километры покоряли и стар и млад. Самым старшими участниками малого марафона стали жители Сургута из команды «барсов» Владимир Иванских, ставший четвёртым, и единственная на марафоне женщина старше 75 лет Анна Белова, известная в городе энтузиастка беговых дорожек. В июне ей исполнится 78 лет, и всю свою сознательную жизнь, начиная со школьной скамьи, она посвящает оздоровительному бегу.

- Для меня любые соревнования это настоящий праздник, так что дистанцию я пробежала легко, – признаётся она. – В детстве отец меня называл ветрогоном, в юности прозвали торпедой. Я всегда любила спорт, который дарит нам здоровье, долголетие, бодрость духа. До сих пор не пропускаю ни одного забега, вот на 9 мая вместе со своим клубом «Барс» пробежала так же пять километров. И очень советую молодёжи: бегайте, бегайте, бегайте!

- Я пожала руку этой легендарной сургутянке, и это стало для меня самым счастливым моментом сегодняшнего дня, – говорит студентка Сургутского финансово-экономического колледжа Виктория Выприцкая, тоже победившая в своём забеге. Она уже не первый год занимается в ВПК «РОСиЧ» и выступает за клуб СПК. – Сегодня я заняла первое место в своей возрастной категории, но мне хотелось бы выдержать свою жизненную дистанцию столь же успешно!