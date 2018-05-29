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​Самые дешевые сигареты могут подорожать на 40 рублей за пачку

Министерство здравоохранения выступило с предложением ежегодно повышать акцизы на табак и алкоголь – на 10 и 20 процентов соответственно, пишут «Известия».

Такое повышение предлагается проводить до 2020 года. Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в Налоговый кодекс.
Отметим, что Министерство финансов выступило против повышения акцизов.
«По оценкам «БАТ Россия», при ежегодной индексации акцизов на 20% к 2021 году самые дешевые легальные сигареты на российском рынке подорожают с нынешних 70 до 110 рублей за пачку», – пишут известия.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 163, комментариев: 0


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