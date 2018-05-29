​Самые дешевые сигареты могут подорожать на 40 рублей за пачку

Министерство здравоохранения выступило с предложением ежегодно повышать акцизы на табак и алкоголь – на 10 и 20 процентов соответственно, пишут «Известия».
Такое повышение предлагается проводить до 2020 года. Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в Налоговый кодекс.
Отметим, что Министерство финансов выступило против повышения акцизов.
«По оценкам «БАТ Россия», при ежегодной индексации акцизов на 20% к 2021 году самые дешевые легальные сигареты на российском рынке подорожают с нынешних 70 до 110 рублей за пачку», – пишут известия.
Проект «ДУМАть и решать», выпуск II. Как благоустроить сургутские дворы? // ONLINE 29 мая в 16.00