​Купаться можно! Накануне купального сезона Роспотребнадзор усилил контроль воды в Сочи

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством морской воды в Сочи, уже проведено более 180 проб, все они соответствуют нормативам, сообщает пресс-служба администрации города. «Уже взято более 180 проб, все они соответствуют нормативам. Мы проверяем санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусные показатели. Так что в зонах купания на городских и санаторно-курортных пляжах — везде можно купаться», — сообщает пресс-служба со ссылкой на заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Сочи Сергея Вараксина.

Отмечается, что всего в городе 42 точки сбора данных. Также лабораторные исследования морской воды проводят и собственники пляжей. Такой мониторинг специалистами Роспотребнадзора проводится раз в 10 дней и продлится вплоть до поздней осени.