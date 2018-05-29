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​Почти 40 процентов югорчан платили за бесплатные медуслуги

Фото doctor.59.ru
Фото doctor.59.ru

На координационной комиссии по противодействию коррупции при Наталье Комаровой огласили результаты социологического исследования, которые нельзя назвать позитивными.

38,3 процентов опрошенных жителей Югры хотя бы раз платили, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь. Кроме того, половина участников опроса считают, уровень коррумпированности в сфере здравоохранения «средний». И только 14 процентов считают медицинский персонал неподкупным.

Губернатор округа в ходе заседания заявила, что такое положение недопустимо, однако это не худшие показатели. Также Комарова отмечает, что антикоррупционную работу нужно начинать с «младых ногтей». Студенты медицинских учреждений, должны понимать, что такое поведение невозможно.

Также одним из механизмов противодействия коррупции является предоставление услуг в электронном виде.


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Сегодня в 09:39, просмотров: 367, комментариев: 4


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 11:21
"Губернатор округа в ходе заседания заявила, что такое положение недопустимо," - ух, как она запела! А она не заявила, почему даже в крупных городах типа Сургута НЕДОСТАТОЧНО специалистов? Ни к лору, ни к неврологу, ни к окулисту не попадешь сразу, только запись на дальние сроки? Зато по знакомству и за презент всегда попадешь, либо платно официально к тем же врачам
Едкий Шнырь
не нравится
Сегодня в 12:14
Не знаю - спокойно берешь электронную запись и приходишь на прием. Сам свой поход к врачу планируешь и спокойно все делаешь
Моби Едкий Шнырь
не нравится
Сегодня в 12:22
прямо сейчас открой электронную регистратуру и запись к лору и неврологу посмотри
Капитан Немо Едкий Шнырь
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Сегодня в 12:37
Правильно Моби говорит. Попробуй. и скрины записей в студию!!!!

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