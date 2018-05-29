​Почти 40 процентов югорчан платили за бесплатные медуслуги

На координационной комиссии по противодействию коррупции при Наталье Комаровой огласили результаты социологического исследования, которые нельзя назвать позитивными.

38,3 процентов опрошенных жителей Югры хотя бы раз платили, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь. Кроме того, половина участников опроса считают, уровень коррумпированности в сфере здравоохранения «средний». И только 14 процентов считают медицинский персонал неподкупным.

Губернатор округа в ходе заседания заявила, что такое положение недопустимо, однако это не худшие показатели. Также Комарова отмечает, что антикоррупционную работу нужно начинать с «младых ногтей». Студенты медицинских учреждений, должны понимать, что такое поведение невозможно.

Также одним из механизмов противодействия коррупции является предоставление услуг в электронном виде.