​У Филиппа Киркорова украли костюмы, оставив ему лишь «радужное настроение»

Известного артиста Филиппа Киркорова дерзко обокрали во время гастролей по Нижегородской области, сообщает gazeta.ru. Неприятный случай произошел с певцом в городе Павлово, где у него должен был состояться концерт. Из припаркованных автомобилей, перевозивших многочисленные наряды и декорации короля поп-музыки, выкрали сценические костюмы для шоу Киркорова. По предварительным оценкам, общий ущерб, нанесенный ворами, составляет примерно 11 тысяч долларов.

В связи с инцидентом подано заявление в отделение полиции. В нем сказано, что похищено восемь костюмов кордебалета.

В полиции отмечают, что на месте преступления трудится следственно-оперативная группа, а по факту кражи проводится проверка.

Тем временем сам Филипп Киркоров опубликовал в своем Instagram пост о том, что ничто и никто не сможет испортить его радужное настроение или сорвать концерт. «Даже не старайтесь, господа «воры», — написал певец и многозначительно добавил: «Особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи: к в теме, тот поймет».