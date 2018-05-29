​В Югре общая задолженность по алиментам составила 1,5 млрд рублей

Общий долг алиментщиков превысил 1,5 млрд, пишет Ugra-tv.

С начала года судебные приставы взыскали 50 миллионов рублей. Сейчас они организуют рейды - приходят к должникам домой, а также проверяют бухгалтерии предприятий, где они работают.

В случае если у должника нет работы – его направляют в центры занятости.

В этом году пять тысяч должников не смогут выехать за границу, ещё почти две тысячи не смогут сесть за руль автомобиля, а 60 человек будут привлечены к обязательным работам.