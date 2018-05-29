Чистая прибыль Лукойла за первый квартал 2018 года выросла на 75 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого

В первом квартале 2018 года чистая прибыль нефтяной компании Лукойл увеличилась на 75 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта информация содержится в финансовом отчете компании, опубликованном накануне.

Такой объем чистой прибыли, однако связан с отрицательным неденежным эффектом от курсовых разниц в первом квартале 2017 года. Без учета данного фактора чистая прибыль выросла на 13,5 процентов. Подросла и выручка – она составила 1 630,7 млрд рублей, что на 13,9 процентов больше по сравнению с первым кварталом 2017 года.

Увеличился и показатель EBITDA – он вырос на 5,7 процентов. А вот капитальные затраты составили 121,1 млрд рублей, что на 12,1 процентов и 7,0 процента ниже по сравнению с четвертым и первым кварталом 2017 года соответственно.