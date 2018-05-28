​В Сургуте напали на журналиста

Сегодня в Сургуте мужчина напал на журналиста «СургутИнформ-ТВ». Корреспондент СТВ Евгений Неупокоев работал на месте ДТП: на Маяковского,34, девушка, управлявшая «Инфинити», по предварительной информации, сбила ребенка.

Водительница «Инфинити», увидев журналиста, потребовала прекратить съемку, даже позвонила в редакцию. Ответ, что журналисты вправе освещать резонансные события ее не устроил, в следствие чего она вызвала подмогу.

На место ДТП приехал мужчина, который, по словам издания, вел себя агрессивно по отношению к представителю СМИ — оскорблял, забрал у него телефон, пытался ударить.

«Конфликт начался между Женей и этой девушкой. Изначально она попросила не снимать и предоставить удостоверение. После того как Евгений приехал в офис, он рассказал, что этот мужчина начал кидаться на него, таскать за куртку и угрожал фразой «не дай аллах тебе это выложить». Мы сразу обратились в правоохранительные органы», – рассказала корреспонденту портала siapress выпускающий редактор Мария Лебига.

Следственный комитет по данному факту начал проверку по признакам преступления — «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».