В прошлую пятницу в Сургутском районе прошли последние звонки. Сотни старшеклассников прощались со своими школами и участвовали в уже традиционных праздничных мероприятиях. Не стала исключением и лянторская школа №3, которую посетили глава Сургутского района Андрей Трубецкой и глава города Лянтора Сергей Махиня. Они поздравили старшеклассников, пожелали им удачи при сдаче ЕГЭ и отметили важную роль родителей и учителей в будущем своих детей.

«Я хотел бы обратиться и к родителям и учителям. Вы даете своим детям очень много того, что им пригодится в жизни, даже если сейчас они этого не понимают. Но поверьте, они будут вам благодарны до конца своих дней. А сегодняшним выпускникам я хочу пожелать удачи, в ближайшие недели она вам пригодится. У вас заканчивается важный этап в жизни. Дальше экзамены и взрослая жизнь», - выступил перед выпускниками Андрей Трубецкой.

В общей сложности в этом году во всех поселениях Сургутском районе выпустилось 785 одиннадцатиклассников.