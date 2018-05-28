В ДИ «Нефтяник» покажут «Женитьбу» Александрийского театра

Дворец искусств «Нефтяник» приглашает сургутян на спектакль Александрийского театра «Женитьба» по пьесе Н. В. Гоголя. Постановку покажут 29 мая в 19:00. Цена билетов: от 500 до 2200 рублей.

Пьеса рассказывает о нерешительном дворянине Подколёсине, который намерен жениться и обращается к свахе Фекле Ивановне. Не самая завидная невеста Агафья Тихоновна, также пришедшая за помощью к свахе, становится объектом сватовства немолодого советника Подколесина. Из-за уговоров своего друга Кочкарева он решается на отчаянный шаг, ведь не блещущая умом и красотой Агафья — не предел его мечтаний. В процессе подготовки к свадьбе главному герою предстоит решить, готов ли он к семейной жизни.

В Сургуте зрители увидят в роли Агафьи Тихоновны артистку Елену Вожакину, в роли свахи Феклы Ивановны — заслуженную артистку России Марию Кузнецову, роль Подколесина сыграет Андрей Матюков, роль Кочкарева — Иван Ефремов.

Продолжительность спектакля — 2 часа 30 минут.

Спектакль идет с одним антрактом.