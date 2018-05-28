​Наталья Комарова: Югра восстанавливает столько же кедровых лесов, сколько вырубает

В Югре на каждый гектар вырубки кедровых лесов приходится один гектар лесовосстановления. Об этом рассказала губернатор Наталья Комарова на Национальном лесном форуме, который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Глава региона в своей вступительной речи на открытии форума рассказала о стратегическом отношении правительства Югры к лесным богатствам нашего края. За последние годы увеличен индекс обработки древесины, инвестиции в лесопромышленный комплекс, объемы отгружаемой продукции. Ее экспорт, к слову, идет в 23 страны мира, включая Канаду, Великобританию, Иорданию и Китай. При этом кратно уменьшились административные барьеры – сроки получения разрешительных документов для инвесторов сокращены с 135 до 33 дней. Благодаря разработке лесов Югры в бюджет России поступает ежегодно 2 млрд рублей.

«Нам очень хотелось бы как можно более широко представить гостям региона свою землю и возможности, которыми мы располагаем. И наоборот, услышать новые предложения и задачи, которые целесообразно разрешить в автономном округе. Безусловно, необходимо развивать лесное законодательство. У нас есть целый ряд предложений на этот счет, в частности, касающихся упрощения процедуры проектно-договорных отношений с лесопользователями», – цитирует обращение Натальи Комарой к участникам форума департамент общественных и внешних связей Югры.