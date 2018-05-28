Известный виолончелист Денис Шаповалов сыграл песню Queen... посреди озера // ВИДЕО

Знаменитый российский виолончелист Денис Шаповалов устроил концерт во время прогулки на паруснике «Святитель Николай» по Онежскому озеру, сообщает rg.ru. Артист прибыл в Карелию, чтобы принять участие в фестивале «Онего-Классик».

Напомним, что музыкант неоднократно приезжал в Сургут в рамках фестиваля «60 параллель», а в интервью siapress.ru рассказал о выступлении на Северном полюсе.

Композиция «We Will Rock You» группы Queen в исполнении Дениса Шаповалова: