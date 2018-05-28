​Каратисты СурГПУ представят Россию в Японии

Двое студентов Педагогического отправятся летом в столицу Японии Токио. Ребята завоевали право представлять Россию на студенческом Чемпионате мира по каратэ.

Арутюн Антонян, Сергей Спицин, Камил Салаев и Роман Мелихов боролись за звание лучших на Чемпионате Российского студенческого спортивного союза по каратэ, который проходил в Тюмени 25 по 27 мая.

Все спортсмены добились успеха в своей весовой категории: в упорной борьбе лучшим стал Арутюн Антонян (вес до 84 кг), также «золото» завоевал Сергей Спицин (вес 67 кг). Тем ценнее награда, что юноша отвоевал медаль не только у соперника, но и у внезапно появившегося недомогания. Роман Мелихов (67 кг) и Камил Салаев (75 кг) стали третьими.

Так же команда Сургута билась в командных поединках (так называемая «стенка на стенку») и заняла 2 место, уступив лишь 1 бал в сумме набранных очков команде из Орла.

Хочется отметить, что в составе традиционно сильной сборной Югры находятся и наши прославленные выпускники Александр Алиев, Вячеслав Бродовиков, Юлия Птухина и Андрей Яроцкий. Все спортсмены - воспитанники Арзумана Алиева.

Кстати, в программу предстоящих летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году включено пять новых видов спорта, среди которых каратэ. Быть может, в СурГПУ сейчас учатся будущие Олимпийские чемпионы?