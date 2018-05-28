За выходные на дорогах Сургута поймали 16 пьяных водителей

За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД Сургута во время проведения мероприятия «Доппинг-контроль» задержали 16 пьяных водителей. Один из них попался на аналогичном преступлении менее года назад.

Всем им грозит лишение прав на срок до двух лет и 30-тысячный штраф. А тому, который попался на нарушении повторно, — штраф до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо лишение свободы до двух лет.