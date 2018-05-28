​Тюмень привлечет полмиллиарда рублей частных инвестиций, чтобы построить «Умный город»

В Тюменской области планируется к реализации масштабная программа «Умный город», объем инвестиций в которую составит около 500 млн рублей. Но руководство региона не ставит своей целью найти бюджетные деньги на эти цели – это должны быть долгосрочные частные инвестиции. Об этом рассказал замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, который на Петербургском международном экономическом форуме провел предварительные переговоры с потенциальными инвесторами.

Суть системы «Умный город» заключается в интеграции программных решений для автоматизации процессов, происходящих в нашей повседневной жизни. «Соответственно, автоматически регулируемые светофоры с учетом трафика, ведущие к сокращению тех или иных издержек – временных, финансовых, а в конечном итоге и моральных. Умный город – это город, комфортный для жизни, где все для этого сделано. Например, в Тюмени уже реализуется проект «Умная тепловая сеть», который позволяет оперативно реагировать на аварии и снижать время перерывов в теплоснабжении», – цитирует Вячеслава Вахрина vsluh.ru.

По словам замгубернатора, подобные умные технологии уже внедряются в регионе для решения некоторых локальных задач: «Мы смотрим на пять, десять и пятьдесят лет вперед. Одни из первых внедряем новую систему, позволяющую перейти к передовому порядку обращения с отходами, строим соответствующую инфраструктуру. Мы занимаемся качественным и надежным теплоснабжением, фактически везде строятся, в том числе, электронные модели управления, что позволяет принимать принципиально иные решения. В нашем регионе заключены 10 концессионных соглашений, в том числе, очень крупных, таких, как соглашение по водоснабжению и водоотведению в Тюмени».

В ближайшее время в Тюмени пройдет общественное обсуждение с целью узнать, в каких сферах жители столицы области видят внедрение «Умного города».