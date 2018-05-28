​Тюменская область признана лучшим регионом для инвестиций в России

Тюменская область поднялась на пять пунктов в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов и заняла в нем первое место. Это стало известно на проходящем в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме. Презентацию итогов рейтинга провел Владимир Якушев, который буквально неделю назад возглавлял Тюменскую область, а ныне руководит министерством строительства и ЖКХ.

По его словам, рывок в инвестиционной привлекательности региона позволили сделать несколько важных для бизнеса действий. Среди них, в частности, «контрольные закупки», проводимые вместе с предпринимательским сообществом у федеральных органов власти и ресурсоснабжающих организаций. Второе – правильная система субсидирования первых взносов по лизинговым платежам за технику и оборудование. Таким образом регион помог бизнесменам взять в лизинг более двух тысяч единиц оборудования, что дало большой экономический эффект. Еще один способ привлечения бизнеса – строительство индустриальных парков, коих в Тюменской области уже три – площадью 300 гектаров. Там предприниматели арендуют площади за символические 300 рублей за гектар.

Национальный рейтинг инвестпривлекательности регионов составлялся при участии более 400 тысяч бизнесменов, то есть 8 процентов всех предпринимателей России. В последние два года Тюменская область находилась на 5-6 строчке рейтинга.

На фоне позитивных новостей о привлекательности региона для бизнеса представители областного правительства занимаются активным привлечением новых партнеров на Петербургском международном экономическом форуме. По словам замгубернатора Вадима Шумкова, делегация Тюменской области уже встречалась с представителями крупных предприятий в сфере переработки продукции агропромышленного комплекса, производством стройматериалов и созданием логистических центров. «Здесь очень много интересных людей, потенциальных деловых партнеров, и наша задача - привлечь их к участию в экономическом развитии Тюменской области. Богатые возможности для делового общения, которые предоставляет регионам Петербургский международный экономический форум, мы используем в полной мере», – сказал Вадим Шумков в интервью «Тюменской линии».

Напомним, что Тюменская область демонстрирует большие успехи по росту индекса промышленного производства – в апреле 2018 года он вырост на 8,5 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. «Мы строили, строим, и будем строить новые предприятия - красивые, мощные, современные, экологически чистые. В результате жители Тюменской области будут получать достойную и хорошо оплачиваемую работу. Люди станут жить лучше. В этом и заключается наша главная задача», – обнадежил земляков Вадим Шумков.