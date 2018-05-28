​Почти половина жителей Югры планирует открыть собственный бизнес

Ко дню предпринимательства, который отмечался в России 26 мая, служба исследований HeadHunter провела опрос среди жителей Югры и выяснила, насколько для них привлекательна идея открытия собственного бизнеса.

По результатам опроса выяснилось, что 15% респондентов намерены открыть собственный бизнес в ближайшие два года, еще 28% в более далеком будущем. В свою очередь 7% опрошенных заявили, что уже владеют собственным бизнесом.

Ранее пробовали себя в роли индивидуального предпринимателя 8%, участвующих в опросе. При этом возвращаться к работе «на себя» они не намерены. Категорически отказались от такой идеи 25% опрошенных. Оставшиеся 17% не определились с вариантом ответа.

«Конечно, самое привлекательное в собственном деле - это возможность работать на себя, самому планировать собственную занятость, собственные доходы. Но только с первого взгляда в таком решении присутствуют сплошные плюсы, минусы же возникают на этапе воплощения. Видимо, поэтому часть жителей Урала, попробовав открыть свой бизнес, снова возвращаются в найм через некоторое время», - рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Ольга Гибадуллина.

Среди тех, кто хочет открыть свой бизнес в ближайшие год-два, наиболее активными оказались работники сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (32%), «Автомобильный бизнес» (30%), «Консультирование» и «Искусство, развлечения, масс-медиа», по 27%. Самыми пассивными в этом вопросе стали работники, трудящиеся в сферах «Государственная служба» (38%), «Управление персоналом тренинги» (36%) и «Бухгалтерия» (35%).