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​В пятницу, 1 июня, пройдет прямая линия с губернатором Югры Наталей Комаровой. Как задать ей вопрос?

В пятницу, 1 июня, в 18.00 начнется традиционная прямая линия с губернатором Югры Натальей Комаровой. Глава региона ответит на вопросы югорчан не только в прямом эфире телекомпании «Югра», но и в социальных сетях – разговор будет транслироваться в группе официального штаба правительства округа в сети «ВКонтакте».

Как задать вопрос губернатору? Это можно сделать по ссылке на сайте правительства Югры, в приведенной выше группе штаба, а также многоканальному телефону «Открытого региона» 8-800-101-00-86. Непосредственно во время эфира будет работать еще один многоканальный телефон – 8-800-350-76-21.

Напомним, что год назад в ходе аналогичной прямой линии Наталье Комаровой задали почти 1000 вопросов (их направили почти 800 человек), за время эфира губернатор ответила на 24 из них, а письменные ответы на вопросы, не попавшие в эфир, были обработаны и направлены задававшим их югорчанам в течение месяца.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 223, комментариев: 0


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