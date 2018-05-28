​Патрули во спасение лесов. Как с помощью казаков-пожарных Югра экономит бюджет

Добровольные казачьи дружины в Югре занимаются не только задержаниями мелких хулиганов, но и помогают спасать леса и при этом экономить региональный бюджет. Как сообщил siapress.ru начальник управления лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Югры Василий Туленков, казачьи отряды оказывают серьезную поддержку муниципальным службам, так как их наибольшая активность проявляется в летнее время, когда все силы сотрудников госслужб брошены на тушения лесных пожаров.

Так, в 2017 году было заключено 9 соглашений с 9 казачьими обществами, внесенными в государственный реестр России. Дружинники содействуют в проведении наземного мониторинга пожарной опасности в лесах округа. Ребята проводят профилактические беседы с отдыхающими на природе жителями округа, раздают буклеты, призывают быть культурными и сохранять лесной фонд.

В ведомстве уточнили, что к людям в форме и с удостоверением (у дружинников она напоминает форму правоохранительных органов) относятся уважительно, и обещают соблюдать правила пребывания в лесу.

Кроме того, отряды тушат пожары, оставленные без присмотра. Добровольцы предотвратили за 2017 год 42 возгорания. Мониторинг был проведен по маршруту общей протяженностью в более чем 6 тысяч квадратных метров. Стоит также отметить, что содержание добровольческих отрядов обходится бюджету гораздо дешевле, нежели дополнительное финансирование муниципальных служащих.