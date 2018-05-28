​Этим летом даже местная элита выбирает Турцию

Сеть турагентств «1001 Тур» составила рейтинг самых популярных стран, где россияне планируют провести летний отпуск. Мы сравнили эти данные с местной статистикой. Оказалось, что сургутяне, как и большинство россиян, весной забронировали отпуск в Турции. Так, наибольшее количество путевок (47 процентов) проданы нашим семейным соотечественникам в Анталию, Белек, Кемер, Сиде и пр. В среднем туристы готовы заплатить за отдых на турецком побережье около 103 500 рублей.

Во многом продажи «сделали» анонсы популярных российских музыкальных фестивалей и концертов звезд эстрады. Обычно соотечественники выбирают отели категории 4* и 5*, но растет и популярность туров премиум-класса. К примеру, на минувшей неделе семья из четырех человек купила тур по системе «все включено» в Белеке на 9 дней за 600 тыс. рублей.

В пятерку лидеров по объемам весенних продаж также вошли Греция (около 10 процентов туристов), Тунис, Кипр и Россия (7 процентов организованных туристов). Туры в Тунис предположительно будут одними из самых доступных этим летом. В Сургуте клиенты турагентств чаще предпочитают прямые перелеты: это Турция, Тунис, Вьетнам, Таиланд. Кроме того, как сообщили в одном из местных турагентств, стал набирать обороты Занзибар, а также Мексика. Любят северяне и Доминиканку. Но из-за серьезного очень долгого перелета она оказалась одной из самых дорогих в топе — более 150 000 рублей за путевку.