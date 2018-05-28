Владимиру Богданову сегодня исполняется 67 лет

28 мая день рождения отмечает генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов. Ему исполнилось 67 лет. Компанией он руководит уже более 30 лет - генеральным директором Производственного Объединения «Сургутнефтегаз» стал в 1984 году в 33 года. В 1995 организовал схему по выкупу государственного пакета в размере 40,16% акций через залоговый аукцион: дочерняя структура (НПФ «Сургутнефтегаз») выкупила материнскую.

На своем посту Богданов останется, как минимум, до 7 мая 2021 года, так решил Совет директоров компании в 2016 году. Но срок пребывания в должности может быть и продлен. По уставу Сургутнефтегаза полномочия генерального директора могут продлеваться на пять лет неограниченное количество раз.