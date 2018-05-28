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Власти могут повысит НДС из-за майских указов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал найти 8 трлн рублей, которых не хватает для выполнения нового майского указа Владимира Путина.

Три федеральных чиновника рассказали «Ведомостям», что около 2,2 трлн рублей за шесть лет бюджет может получить от повышения НДС с 18 до 20 процентов. По их словам, на данный момент это один из наиболее вероятных вариантов решения вопроса.

Кроме того, может быть отменена льготная ставка НДС в 10 процентов, которую Минфин предлагал заменить пособием, заявил один из федеральных чиновников.


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Сегодня в 09:46, просмотров: 295, комментариев: 2


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Комментарии:
Ал_
не нравится
Сегодня в 12:46
Очень мудро издавать указаны, на выполнение которых заведомо нет денег. И государство ещё глубже залезет к нам в карман, чтобы якобы улучшит нашу же жизнь.
Gopnik
не нравится
Сегодня в 13:02
И это только начало. Звоните на прямую линию задавайте свои вопросы и наслаждайтесь очередным враньем.

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