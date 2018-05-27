При задержке вылета за рубеж компенсация повысится до 360 тысяч рублей

Поправки Воздушный кодекс, повышающие компенсации пассажирам при задержке международных авиарейсов, вступили в силу, сообщает РБК.

Максимальный размер выплат теперь составляет почти 360 тысяч рублей. Ранее ущерб рассчитывался исходя из калькуляции "25 рублей за каждый час просрочки". За утерю багажа компенсация выросла с 600 рублей за каждый кг до максимальных 90 тысяч.

Плюс иск к авиакомпании можно будет подать по месту жительства.

Правила на внутренних российских авиалиниях остались прежними.