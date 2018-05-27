Югра заняла 14 строчку в рейтинге инвестиционного климата и комплексного развития // ИНФОГРАФИКА

Ранее во время пленарной сессии Владимир Путин назвал Тюменскую область регионом-лидером в вопросах комплексного развития и призвал остальные регионы равняться на показатели бывшей вотчины Владимира Якушева.

Югра в рейтинге инвестиционного климата и комплексного развития, который составляет Агентство стратегических инициатив, в этом году заняла 14 строчку, показав прирост на 16 пунктов (в прошлом году округ занимал 30 место).

ТОП-20 возглавила, как уже отмечено, Тюменская область, а замыкает — Свердловская.