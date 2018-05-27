В День защиты детей с 12:00 до 14:30 сургутян приглашают на площадь перед театром актера и куклы «Петрушка» (бывший кинотеатр «Аврора»). Запланирована концертно-игровая программа от Городского культурного центра. Организаторы обещают теплую летнюю атмосферу. Участники праздника вместе с клоунами Криблей и Капой откроют настоящую шкатулку с секретом. Также будут игры, конкурсы, фотозоны, подарки и мастер-классы по рисованию и декоративному творчеству, шоу от парка научных развлечений «Экспериментикум», вкуснейшие сладости! На площадке будут работать торговые ряды.
Где для детей Сургута будет праздничная программа 1 июня?
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Сегодня в 13:53, просмотров: 176, комментариев: 0
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