Эксперты назвали пятерку лучших книг за последние 50 лет

Специальное жюри Букеровской премии выбрали пять книг, которые посчитали лучшими за последние полвека — с 1969 года.

В Топ вошли "В свободном государстве" Видиадхара Найпола (1971, Индия); "Лунный тигр" Пенелопы Лайвли (1987, Великобритания); "Английский пациент" Майкла Ондатже (1992, Канада); "Волчий зал" Хилари Мэнтел (2009, 2012, Великобритания) и "Линкольн в бардо" Джорджа Сондерса (2017, США).

Лучшую книгу из представленной пятерки объявят 8 июня по результатам открытого голосования.

Отметим, что все номинанты получали Букеровскую премию в разное время с момента ее основания.