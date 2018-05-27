Макрон не ответил на предложение Путина присоединиться к "Северному потоку—2"

В ходе встречи глав России и Франции по время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2018, президент России Владимир Путин предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону присоединиться к реализации проекта «Северный поток — 2».

Путин подчеркнул, что если Европа стремится оставаться конкурентоспособной, то более экономически выгодного предложения, как российский трубопроводный газ, у нее нет.

По мнению главы государства российский трубопроводный газ на 30 процентов дешевле, чем сжиженный американский газ.

«В Европе построили большое количество терминалов по приему сжиженного природного газа, а загружены они только на 25 процентов, потому что оставшийся объем экономически не целесообразно заполнять. Сегодня среди партнеров проекта «Северный поток-2» уже присутствует французская компания «Энджи», и мы будем приветствовать и других участников, в том числе и в лице компании Total, можем расширить этот список за счет других европейских компаний, потому что этот проект, действительно, общеевропейский. Мы знаем, что с ним идет борьба, прежде всего продиктованная соображениями конкуренции, потому что наши американские партнеры стремятся поставлять свой газ в Европу. Я бы сказал, как соотносится экономика этих поставок, сюда замешиваются и вопросы геополитического характера, в частности транзит через Украину, я уже говорил, мы не собираемся закрывать транзит через Украину, если он будет экономически целесообразным» — заявил Владимир Путин в ходе обращения к президенту Макрону.

Транспортировка газа уже сегодня возможна через компанию «Газпром экспорт», идет поиск решений в сфере либерализации проекта: сейчас в проекте принимает участие пять европейских компаний, возможно расширение списка партнеров.

Макрон в свою очередь уклонился от комментария по данному вопросу, сделав акцент в своем выступлении на партнерстве двух стран в рамках развития российской железной дороги.

Отметим, что Total принимает участие в проекте ЯМАЛ СПГ и проявляет интерес к Северному потоку-2, но пока никаких конкретных предложений ни от одной из сторон по установлению партнерства не поступало.