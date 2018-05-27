7 июня состоится Прямая линия с Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом состоится 7 июня в 12 часов.

Глава государства ответит на вопросы россиян по общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановке.

Посмотреть программу можно будет на телеканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", а также радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Вопросы начали принимать с 8 утра сегодняшнего дня. Задать их можно по телефону 8-800-200-40-40, или по SMS и MMS, отправленные на номер 0-40-40. В этом случае есть два ограничения: можно использовать только русский язык, а объем сообщения не должен превысить 70 знаков.

Обращения также принимаются через сайт moskva-putinu.ru, через мобильное приложение "Москва-Путину", в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".