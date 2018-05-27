Сургутская школьница стала победительницей Европейского турнира по бочче

Воспитанница сургутской школы для обучающихся с ОВЗ Вероника Бурасова победила в Европейском турнире Специальной Олимпиады по бочче, прошедшем в Люксембурге.

Всего в состязании приняли участие спортсмены из 14 стран. Бурасова стала лучшей в одиночных играх. Также в парном выступлении со спортсменкой из Архангельской области девочка завоевала серебряную медаль.

Бо́чче (итал. bocce) — спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу, имеющих общие истоки в античных играх, распространённых на территории Римской империи.