600 млрд рублей доплатили россияне государственной медицине за прошлый год

Без малого 600 миллиардов рублей заработали бюджетные учреждения здравоохранения в прошлом году, оказывая платные услуги пациентам. Об этом заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме.

При этом Голикова отметила - россияне недовольны положением дел. Прежде всего, потому, что нет понятного разделения на платные и бесплатные услуги в медучреждениях.