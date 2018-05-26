Бастрыкин: появились новые обстоятельства в расследовании аварии автобуса с детьми под Ханты-Мансийском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в очередной раз встретился с родителями детей, пострадавших и погибших в аварии в конце 2016 года.

Он сообщил о ходе расследования трагедии, а также сказал, что установлены новые обстоятельства происшествия — назначены дополнительная автотехническая экспертиза, комплексная медико-криминалистическая и ряд других. Также Бастрыкин отметил, что следователи расширили круг лиц, которых привлекут к уголовной ответственности — проверяется деятельность должностных лиц местной администрации.