На детский летний отдых в Югре потратят более двух миллиардов рублей

В этом году на отдых и оздоровление югорских детей выделено более двух миллиардов рублей. Летом на территории региона будут работать 582 организации отдыха детей и их оздоровления, которые охватят 52 905 ребят.

Детей будут принимать 483 лагеря с дневным пребыванием, шесть загородных оздоровительных лагерей, 30 лагерей труда и отдыха, 60 палаточных лагерей, два лагеря с круглосуточным пребыванием и один лагерь на базе санатория-профилактория.

За пределы округа этим летом поедут 22 456 ребят, они отдохнут в Крыму, Башкортостане, Татарстане, Адыгее, Краснодарском, Ставропольском, Алтайском, Пермском краях, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Челябинской, Ростовской областях, в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах.