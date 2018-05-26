На детский летний отдых в Югре потратят более двух миллиардов рублей

В этом году на отдых и оздоровление югорских детей выделено более двух миллиардов рублей. Летом на территории региона будут работать 582 организации отдыха детей и их оздоровления, которые охватят 52 905 ребят.
Детей будут принимать 483 лагеря с дневным пребыванием, шесть загородных оздоровительных лагерей, 30 лагерей труда и отдыха, 60 палаточных лагерей, два лагеря с круглосуточным пребыванием и один лагерь на базе санатория-профилактория.
За пределы округа этим летом поедут 22 456 ребят, они отдохнут в Крыму, Башкортостане, Татарстане, Адыгее, Краснодарском, Ставропольском, Алтайском, Пермском краях, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Челябинской, Ростовской областях, в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах.
Бизнес молодых в Сургуте. Директор «Георесурс» Инга Матыгина // ONLINE 28 мая в 10.00