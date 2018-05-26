Завтра в Сургуте перекроют некоторые дороги // СХЕМА

Завтра в День Святой Троицы, православные Сургута пройдут Крестным ходом, поэтому движение на некоторых улицах города будет приостановлено.
Перекрытие дорог произойдет в 10 часов и откроется проезд ориентировочно в 13.30.
Завтра в День Святой Троицы, православные Сургута пройдут Крестным ходом, поэтому движение на некоторых улицах города будет приостановлено.
Перекрытие дорог произойдет в 10 часов и откроется проезд ориентировочно в 13.30.
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Бизнес молодых в Сургуте. Директор «Георесурс» Инга Матыгина // ONLINE 28 мая в 10.00