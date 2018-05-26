Микробизнесу Сургута власть сделала подарок ко Дню предпринимателя

Администрация Сургута расширила возможности микробизнеса в сфере нестационарной торговли. На своих местах имеют право остаться киоски не только торгующие, но и оказывающие услуги: по ремонту обуви, изготовлению ключей, общественному питанию, реализации лотерейных билетов. Ряд изменений коснулся и автопавильонов. Соответствующее постановление подписал накануне глава Сургута Вадим Шувалов.

Данный документ, с учетом предложений и замечаний предпринимателей, высказанных при практическом внедрении ранее утвержденного положения, готовился несколько месяцев, в связи с чем предпринимателям продлили срок подачи заявлений на перезаключение договоров без аукциона.

«Срок подачи таких заявлений был установлен до 18 мая. В связи с уточнением отдельных норм положения мы продлили его до 29 июня. Таким образом, у предпринимателей будет ещё месяц для обращения с заявлениями», – рассказала СИА-ПРЕСС замглавы Сургута по финансам и экономике Анна Шерстнева.

Кроме того, у предпринимателей появилась возможность повторно подать заявку на перезаключение договора, если предыдущая была отклонена из-за проблем с Федеральной налоговой службой. Требования к эскизам и размерам ларьков тоже стали мягче.

«Для решения проблемы с ФНС документом установлена возможность повторного обращения с заявлением о заключения договора. Так, если в первый раз предпринимателю отказали из-за имеющейся у него налоговой задолженности, то можно урегулировать отношения и обратиться повторно – объяснила Шерстнева. – По поводу требований. Они уточнились в пользу предпринимателей. В случае если объекты были установлены по заранее согласованным эскизным проектам, то появляется возможность сохранить их в действующем виде, а не в соответствии с типовыми эскизами, которые указаны в положении».

По вопросам применения положения можно обратиться в уполномоченные органы: по объектам, расположенным на остановочных павильонах, – в Дирекцию дорожно-транспортного и коммунального комплекса (тел.: 26-86-99 или ул. Федорова, д. 5/3); по иным объектам, расположенным на муниципальной земле, – в службу регулирования размещения нестационарных торговых объектов управления экономики и стратегического планирования Администрации города (тел.: 52-21-32, 52-21-06 или ул. Энгельса, д. 8, каб. 415).

Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута № 9598 было принято в ноябре прошлого года и стало причиной недовольства со стороны предпринимательского сообщества.