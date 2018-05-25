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Глава Сургута объявил экстренный субботник// КАРТЫ и КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

Обращение к горожанам Вадим Шувалов опубликовал на своей странице после церемонии "Предприниматель года"

Пока погода опять не испортилась. Администрация Сургута наконец рискнула призвать горожан на генеральную уборку.

"Друзья, завтра, 26 мая, наконец-то пройдет городской субботник! Места для уборки и телефоны координаторов смотрите на картах", - написал в пятницу примерно в 20.00 на своей странице в ВК глава Сургута Вадим Шувалов.

Общегородской субботник администрация Сургута с конца апреля переносила четыре раза - мешали погодные условия. За это время коммунальные службы успели навести порядок на большинстве дворовых территорий и по обочинам дорог.

Но неравнодушным сургутянам есть где применить свои силы: завтрашний субботник запланирован на 6 участках, старт - 10.00.

фото А. Онопы


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Сегодня в 21:13, просмотров: 154, комментариев: 0


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