Глава Сургута объявил экстренный субботник// КАРТЫ и КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

Пока погода опять не испортилась. Администрация Сургута наконец рискнула призвать горожан на генеральную уборку.

"Друзья, завтра, 26 мая, наконец-то пройдет городской субботник! Места для уборки и телефоны координаторов смотрите на картах", - написал в пятницу примерно в 20.00 на своей странице в ВК глава Сургута Вадим Шувалов.

Общегородской субботник администрация Сургута с конца апреля переносила четыре раза - мешали погодные условия. За это время коммунальные службы успели навести порядок на большинстве дворовых территорий и по обочинам дорог.

Но неравнодушным сургутянам есть где применить свои силы: завтрашний субботник запланирован на 6 участках, старт - 10.00.

фото А. Онопы