Владимир Путин назвал Тюменскую область регионом-лидером в вопросах комплексного развития

«Это заявление президент сделал во время пленарной сессии, которая только что завершилась в рамках Петербургского международного экономического саммита», - сообщила собкорр СИАПРЕСС на мероприятии Евгения Гладущенко.

Рейтинг инвестиционного климата и комплексного развития Агентство стратегических инициатив составляет с 2015 года. Все это время лидером был Татарстан, но сейчас он оказался на третьем месте. На второй позиции Москва (в прошлом году была на третьем), на четвертом – Санкт-Петербург, пятый регион – Тульская область.

Тюменская область в этом рейтинге совершила хороший рывок: сразу на пять пунктов. Но у Санкт-Петербурга динамика в два с половиной раза больше: в прошлом году северная столица занимала 17 строчку.

У Югры динамика, очень близкая к питерской: 16 пунктов. Но совершить прорыв пока не удалось, помешали показатели прошлых лет. В 2017 году Ханты-Мансийский автономный округ был на 30 месте. Сейчас он занял 14 позицию.

Абсолютный лидер роста – Сахалинская область. За год регион смог подняться на 42 пункта.

Ямало-Ненецкий автономный округ в ТОП-20 не вошел.