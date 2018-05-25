В Сургуте объявили победителя конкурса «Предприниматель года 2017». Им стал директор лечебно-диагностического центра «Наджа» Павел Пархомович

В Сургуте огласили итоги конкурса «Предприниматель года 2017». Победителем в главной номинации стал директор лечебно-диагностического центра «Наджа» Павел Пархомович.

«Мы 10 лет не участвовали, все как-то мимо нас проходило. Мы работаем на качество и не приверженцы подобных мероприятий. А в этом году компания «Наджа» празднует 25-летний юбилей - это особенный для нас год. И мы решили заявится везде, где можно – постарались все лавры получить», – поделился с журналистами СИАПРЕСС руководитель старейшей в городе частной клиники, еще не зная, что станет победителем.

Группа компаний заявилась на конкурс в «социальной» номинации. «Но в целом изначально были нацелены на главный приз, главную награду», - уточнил Павел Пархомович. – В презентацию включили все новые проекты нашей группы компаний: центр пластической хирургии и пансионат для пожилых людей, который мы открыли в прошлом году, а также наш новый проект – миграционный центр».

«Живая» презентация компаний-номинантов перед конкурсной комиссией – нововведение конкурса «Предприниматель года Сургута», которому в этом году исполнилось уже 18 лет.

«Идею с живой презентацией подсказали нам сами предприниматели: некоторые переживали, действительно ли конкурсная комиссия отсматривает электронные версии, да и вообще – получила ли? – рассказала генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты Анна Чурманова.

«Защита» проектов оказалась не единственным новаторством традиционного конкурса. Впервые за много лет победителей награждали ценными призами. Хотя, по мнению руководителя СТПП, сургутское предпринимательство работает не ради премий. «Или финансовой поддержи из бюджета, хотя администрация Сургута и Фонд поддержки предпринимательства Югры ее оказывают - есть субсидии, гранты. Но пользуются ими в основном молодые предприниматели», – уточнила Чурманова.

Жюри определяло победителя по традиционным показателям: рост доходности, валовая прибыль, рабочие места, средняя заработная плата и налоговая дисциплина.