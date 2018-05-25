В СурГУ будут разрабатывать «Цифровые недра» в партнерстве с Газпромом и Сургутнефтегазом

В Сургутском государственном университете разработаны проекты научно-технологических консорциумов, которые будут реализовываться совместно с крупнейшими компаниями округа: Газпромом и Сургутнефтегазом. Об этом рассказали на заседании ректоров Тюменской области, Югры и Попечительского совета СурГУ, которое прошло 25 мая.

Одним из центральных проектов – консорциумов – станут «Цифровые недра», которое разрабатываться при содействии Газпрома и Сургутнефтегаза. Его целью является создание новых методов и технологий увеличения нефтеотдачи рассказал ректор СурГУ Сергей Косенок.

«Проект реализуется в нашем Политехническом институте. Разрабатываются гидродинамические и биологические модели на разных уровнях: скважины, группы скважин и месторождения. Базой для исследователей является Баженовский полигон. В дальнейшем отработанные методики и технологии планируем внедрять на предприятиях топливно-энергетического комплекса».

Помимо этого, в университете разрабатывают еще три консорциума. Так «Персонифицированная медицина на Севере» в сотрудничестве с депздравом Югры направлена на создание новых методик в области кардиологии.

Консорциум «Химия нефти», партнером которого является тот же Сургутнефтегаз, призван изучить процессы, протекающие в скважине и создать методы предотвращения осложнений. Наконец, консорциум «Экология Севера», который поддерживает департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономик Югры, должен будет составить картину биологического состояния природных ландшафтов Югры. Все поставленные задачи в СурГУ планируют достичь к 2020 году.