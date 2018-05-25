Югорчане пять дней чистили берега от мусора и собрали 300 мешков отходов

В Югре прошла акция «Чистый берег», организованная МЧС России. В течение пяти дней более тысячи участников, в том числе сотрудники МЧС, эксперты отдела экологии, добровольцы и общественные объединения наводили чистоту в прибрежных зонах.

По итогам в округе от отходов, оставленных любителями отдохнуть у воды, было очищено около 65 километров береговой линии и собрано 300 мешков мусора.

Отметим, акция «Чистый берег» проходит ежегодно, а ее участником может стать любой желающий.