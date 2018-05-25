Сроки противоклещевой обработки в Сургуте изменились

Сроки проведение противоклещевой обработки в Сургуте изменились. Это связано со снегом, который не покидает парки, скверы, набережные, кладбища. Таким образом,с 28 по 31 мая в городе пройдет акарицидная обработка.

Подробнее со сроках можно ознакомиться на сайте администрации.

Состав, которым обрабатывают территории, может вызвать аллергию, поэтому сургутянам рекомендуют не посещать в течение трех дней леса и места массового отдыха.

Также напомним, что сбор дикоросов запрещен в течение 40 дней после проведения этапа обработки.