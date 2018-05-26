Исполняющая обязанности директора окружного департамента социального развития Тереза Пономарева рассказала, что в этом году в Югре будут созданы многопрофильные реабилитационные центры для людей с ограниченными возможностями здоровья. По ее словам, первые из них появятся в Нижневартовске и Сургуте. В центрах будут работать специалисты, осуществляющие реабилитационную деятельность в различных направлениях.
В этом году в Югре появятся многопрофильные реабилитационные центры для людей с ОВЗ
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25 мая в 17:47, просмотров: 734, комментариев: 0
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