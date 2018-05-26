В этом году в Югре появятся многопрофильные реабилитационные центры для людей с ОВЗ

Исполняющая обязанности директора окружного департамента социального развития Тереза Пономарева рассказала, что в этом году в Югре будут созданы многопрофильные реабилитационные центры для людей с ограниченными возможностями здоровья. По ее словам, первые из них появятся в Нижневартовске и Сургуте. В центрах будут работать специалисты, осуществляющие реабилитационную деятельность в различных направлениях.