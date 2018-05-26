Сургутян проконсультируют по вопросам качества и безопасности детских товаров и отдыха

С 28 мая по 11 июня этого года специалисты югорского Роспотребнадзора будут консультировать граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха. Для этого сургутянам и жителям Сургутского района, например, нужно будет позвонить по телефонам: 24-60-77 или 8 (3467) 360-003 доб. 8000. Номера для остальных муниципалитетов округа можно посмотреть тут.