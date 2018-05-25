​Сургутская школьница – чемпионка Европы по бочче

С 18 по 22 мая в Люксембурге состоялся Европейский турнир Специальной Олимпиады по бочче, который объединил более 100 атлетов и тренеров из 14 стран.

Сборную команду России представляли спортсмены из шести регионов: Алтайского края, Краснодарского края, Архангельской, Ленинградской, Томской областей и Ханты-Мансийского ававтономного округа. В состав сборной вошла Вероника Бурасова, ученица Сургутской школы для обучающихся с ОВЗ, победитель Всероссийских Специальных Олимпийских игр по бочче.

В парных играх Вероника выступала вместе со спортсменкой из Архангельской области – Александрой Лисицыной, в которых они заняли II место, уступив спортсменам из Словении.

А в одиночных играх Вероника Бурасова завоевала I место и стала чемпионкой Европы!

Поздравляем Веронику и её тренера Сергея Ивина!