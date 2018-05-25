​Все бюджетники переведены на карты «Мир». Югра вошла в топ-10 активных пользователей

Жители Югры совершили 4,8 млн операций по картам «Мир», такие данные приводит Центральный банк России по итогам первого квартала 2018 года.

Средняя сумма покупки составила 786 рублей. Чаще всего такими картами оплачиваются продукты питания. На втором месте – кафе и рестораны, на третьем - аптеки. Самые большие средние суммы затрат зафиксированы в магазинах одежды – 2 058 рублей.

В сравнении с предыдущим годом количество операций увеличилось в 40 раз – в третьем квартале 2017 года в Югре было совершено 0,1 млн транзакций по национальным картам.

Напомним, что 26 апреля совет федерации одобрил закон о переходе бюджетников на карты «Мир», который предполагает, что к банковскому счету бюджетника может быть привязана только карта платежной системы «Мир». По плану, установленному в 2017 году, перевод всех бюджетников на такие карты должен был завершится до 1 июля 2018 года.

Справка:

Платёжная система «Мир» – российская национальная платёжная система. Её участниками являются 366 банков, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств.