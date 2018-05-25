​Почему стоит поехать в Ханты-Мансийск на «Арт-маевку»

Что такое «Музейная Арт-маевка»?

В субботу, 26 мая, состоится VI окружная акция «Музейная Арт-маевка». Мероприятие реализует Государственный художественный музей Ханты-Мансийска на базе отдыха «Усадьба Владимирское». Время проведения: с 11 до 19 часов.

«Окружная акция «Музейная Арт-маевка» состоится в шестой раз, — рассказала siapress.ru Алена Мотова, куратор проекта. — «Маевка» представляет собой культурное мероприятие с насыщенной творческой программой на открытом воздухе и входит в программу основных мероприятий Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Зачем нужен этот проект?

Цель мероприятия — привлечение внимания общества к проблемам экологии средствами искусства. Все проекты здесь объединены темой природы и экологии. Участвуют в «Арт-маевке» государственные и муниципальные музеи, общественные организации и учреждения образования, а также художники, музыканты, фотографы и все желающие, кому есть что сказать на тему сохранения природы.

Почему стоит поехать?

«Арт-маевка» — это возможность провести день с семьей на свежем воздухе, познакомиться с интересными людьми.

Это презентации оригинальных выставок. Это работа интерактивных площадок. Это мастер-классы и концерты! Кроме того, «маевка» предлагает сразиться в конкурсе за звание «Лучшего выставочного проекта», «Самого экологического проекта» и за «Приз зрительских симпатий».

Несмотря на то, что проект осуществляется на территории Ханты-Мансийска, в нем принимают участие и жители из других городов округа. Так, «Музейную Арт-маевку» регулярно посещает сургутская делегация, в состав которой входит, например, известная художница Наталья Горда.

(Подробнее о составе участников можно узнать, посмотрев афишу)

Как добраться?

База отдыха «Усадьба Владимирское» (страусиная ферма) расположена в 20 километрах от центральной площади города или от Государственного художественного музея (знак 937-й километр трассы Р404 Тюмень-Ханты-Мансийск).

Координаты: 61.01523 69.37211

MapsMe: http://ge0.me/w5ymxOPp-n/Страусинная_ферма

Автобус до базы отходит от Государственного художественного музея (улица Мира, 2). Расписание на афише!



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