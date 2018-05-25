​РОЦИТ выпустил мультсериал для детей о фишинге, троянах и вирусах-майнерах

Региональный общественный центр интернет технологий выпустил серию коротких мультфильмов, рассказывающих о безопасности в интернете.

На данный момент доступно 4 серии. В целом авторы намерены раскрыть такие темы как кибербуллинг, фишинг, вредоносные расширения, банковские трояны, вирусы майнеры и фейковые новости.

«Мультфильмы — это самый актуальный и понятный формат. Мы выбрали именно детскую аудиторию, чтобы о возможных проблемах в интернете узнавали со школьной скамьи. Уверены, что наши маленькие пользователи по достоинству оценят мультики, будут делиться ими с друзьями и, что важно, расскажут об угрозах своим родителям простым и понятным языком», – рассказала руководитель проекта Ольга Рыбакова.

В главной роли «снялся» фирменный персонаж — енот, который давно иллюстрирует собой спецпроекты, контент для социальных сетей, стикеры в мессенджере от РОЦИТ и одноименный раздел сайта.