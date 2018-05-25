16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,6659   EUR  72,1183  

​РОЦИТ выпустил мультсериал для детей о фишинге, троянах и вирусах-майнерах

Региональный общественный центр интернет технологий выпустил серию коротких мультфильмов, рассказывающих о безопасности в интернете.

На данный момент доступно 4 серии. В целом авторы намерены раскрыть такие темы как кибербуллинг, фишинг, вредоносные расширения, банковские трояны, вирусы майнеры и фейковые новости.

«Мультфильмы — это самый актуальный и понятный формат. Мы выбрали именно детскую аудиторию, чтобы о возможных проблемах в интернете узнавали со школьной скамьи. Уверены, что наши маленькие пользователи по достоинству оценят мультики, будут делиться ими с друзьями и, что важно, расскажут об угрозах своим родителям простым и понятным языком», – рассказала руководитель проекта Ольга Рыбакова.

В главной роли «снялся» фирменный персонаж — енот, который давно иллюстрирует собой спецпроекты, контент для социальных сетей, стикеры в мессенджере от РОЦИТ и одноименный раздел сайта.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:26, просмотров: 141, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Недостроенную станцию юннатов в Сургуте снесут. А может, не снесут, а перестроят. Разбираемся, что к чему

​Недостроенную станцию юннатов в Сургуте снесут. А может, не снесут, а перестроят. Разбираемся, что к чему
Дмитрий Щеглов Сегодня в 17:28
108 1
​В Югре обсуждают проблемы молодежной ипотечной программы

​В Югре обсуждают проблемы молодежной ипотечной программы
Люди берут инициативу в свои руки и предлагают решение конфликта
Анастасия Якупова Сегодня в 17:04
94 0
​Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора идет с соблюдением заявленных сроков

​Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора идет с соблюдением заявленных сроков
В этом году на нем будут установлены главки
Полина Амирова Сегодня в 16:47
108 0
Сидеть за партой будем традиционно, а учиться — иначе

Сидеть за партой будем традиционно, а учиться — иначе
В Сургуте в сентябре откроется первая школа с альтернативным обучением
Вера Куликова Сегодня в 16:02
130 0
Не надо снижать планку!

Не надо снижать планку!
Выпускник и отец ученицы салаховки о прошлом и вероятном будущем сургутской гимназии
Кирилл Акинцев, сургутянин Сегодня в 14:08
310 4
​Самые большие и маленькие квартиры, выставленные на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Самые большие и маленькие квартиры, выставленные на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
В городе можно найти как микрожилье, так и хоромы на нескольких этажах
Лилия Сулейманова Сегодня в 14:02
343 7
А вы отличите зиму от лета в Сургуте? // ТЕСТ

А вы отличите зиму от лета в Сургуте? // ТЕСТ
Снег в нашем городе непоколебим и лежит во все времена года! Попробуйте угадать, на какой из этих фотографий настоящая зима.
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 13:52
358 2
​Настоящая Лычкатая

​Настоящая Лычкатая
Безусловная любовь, изгнание страха, сценарий для похорон и тарелочка украинского борща: полтора часа с директором и основателем Сургутского музыкального-драматического театра
Надежда Макаренко Сегодня в 10:37
386 1
Чтобы папа не попал

Чтобы папа не попал

Мы отчетливо видим на детях «женский» отпечаток
Валентин Коленченко, отец троих сыновей, организатор народных семейных игр «Отцы и дети» в Сургуте 24 мая в 15:09
594 0
​В школах Сургута отзвенел последний звонок // ФОТО

​В школах Сургута отзвенел последний звонок // ФОТО
Во взрослую жизнь ребят провожают учителя, родители и администрация города
Анастасия Якупова 24 мая в 16:37
723 0
​Студенты Сургута вернулись со Всероссийской студенческой весны. И не с пустыми руками! // ВИДЕО

​Студенты Сургута вернулись со Всероссийской студенческой весны. И не с пустыми руками! // ВИДЕО
Надежда Макаренко 24 мая в 15:34
400 0
Елена Ермакова: «Ни каблуками, ни тапками конкуренты не закидывают»

Елена Ермакова: «Ни каблуками, ни тапками конкуренты не закидывают»

В одном городе вполне могут существовать разные конкурсы красоты, как и салоны красоты
Вера Куликова 24 мая в 14:49
504 0
Банкротство «Югры-Консалтинг» затянулось из-за проблемных кредиторов

Банкротство «Югры-Консалтинг» затянулось из-за проблемных кредиторов
Компания уже год не может продать ни одной квартиры из конкурсной массы
Лилия Сулейманова 24 мая в 14:29
685 0
Кардинал Мюллер провел Святую Мессу в Сургуте

Кардинал Мюллер провел Святую Мессу в Сургуте
Его визит — большая честь для нашего прихода и города. Это великая поддержка и укрепление в вере для всех католиков Сургута, а также других городов ХМАО и ЯНАО
о. Марэк Ящковски 24 мая в 14:18
524 0
Сергей Глинских

Как охранник серого кардинала "покусал"
Ответ комментатору Nepavlovу к моему прошлому блогу
Сергей Глинских, сургутянин 24 мая в 09:30
475 0
​К вам едет ревизор // ФОТО

​К вам едет ревизор // ФОТО
Общественный совет Сургутского района вместе с комиссией проверяет детские лагеря
Анастасия Якупова 23 мая в 17:21
531 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика