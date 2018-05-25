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​Югорчане собрали миллиард рублей на капитальный ремонт домов

За первые четыре месяца 2018 года жители Югры собрали на капремонт 1 миллиард рублей, такие данные приводит Югорский фонда капитального ремонта.

Специалисты отмечают, что ежегодно собираемость взносов падает в начале года и поднимается к его окончанию. На текущий момент она составляет 90 процентов.
Задолженность жителей многоквартирных домов составляет около 100 миллионов рублей. Самые большие долги у жителей Югорска, Ханты-Мансийска и в поселениях Советского района.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 76, комментариев: 0


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