В Сургуте судят водителя мусоровоза, сбившего первоклассника. Ему грозит пять лет колонии

Открытое судебное заседание по делу водителя мусоровоза, обвиняемого по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) назначено на 25 мая, сообщает пресс-служба Сургутского городского суда. По версии органов предварительного расследования, 06 февраля 2018 года, водитель Ч., управляя специализированным автомобилем МК 18 (на базе КАМАЗ), двигался в жилой зоне в районе дома №5 по улице Энергетиков. Действуя неосторожно, он нарушил ПДД и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, повлекший его смерть. Водитель вину свою признал. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.