​В столице Югры обсудили безопасность городской среды

В Ханты-Мансийске прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные тенденции развития и совершенствование местного самоуправления на современном этапе». Участниками конференции стали около трехсот человек, в числе которых, делегаты местного самоуправления округа, главы муниципалитетов, ученые, правоведы, представители общественности и другие эксперты.

Одной из главных тем стала городская безопасность. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук заявил, что статистика социально-экономического развития региона свидетельствует, что столица Югры значительно ближе, чем многие города России к имеющемуся идеальному представлению о безопасной территории. Такие выводы следуют не только из низкого уровня преступности, а из условий жизни, повседневного комфорта жителей.

Специалисты обсуждали безопасность с позиции нормативно-правового регулирования и со стороны морально-этического восприятия населением собственного уровня ответственности и взаимоотношений с местной властью.

Эксперт «Высшей школы экономики» Елена Шомина считает, что главное в обеспечении комфортной среды – соседские отношения. Конфликт можно решить легче, если жители квартала знают друг друга.

Итоги обсуждений будут представлены в резолюции. Документ поможет муниципалитетам принимать управленческие решения по развитию городской среды.