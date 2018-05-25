​Реконструкция кафе «Рябинушка» в Сургуте обернулась судом

31 мая суд рассмотрит дело о самовольной реконструкции одного из старейших кафе Сургута «Рябинушка». По фату проведения перестройки здания, расположенного ну ул. Энергетиков, администрация Сургута еще в конце 2017 года подготовила и направила в суд пакет документов с исковым заявлением о приведении объекта в первоначальное состояние (в соответствии с зарегистрированной технической документацией).

Напомним, жаловаться на строительство стали жильцы дома, к которому прилегает кафе. По их заверениям пристройка на крыше здания закрывает окна квартир второго-третьего этажей. Кроме того, соседи писали в горадминистрацию, что на стройке отсутствуют ограждения, поддоны с щебнем и кирпичами стоят на крыше здания прямо над тротуаром.